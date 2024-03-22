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(Васильева) Антонина Гавриловна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.06.1901 ст.

Дата смерти

19.08.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1901 ст.

Отец: Васильев Гаврила Маркелович

Мать: Васильева Татьяна Никифоровна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Крещение
11.06.1901 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемники: Алексей Маркелович Васильев и девица Христина Епифановна Васильева.
Смерть
19.08.1901 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 12 о смерти 19 августа 1901 года дочери уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Антонины. Умерла в 2.5 месяца от поноса.
Похороны
21.08.1901 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Приобщена в церкви. Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.
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