(Васильева) Антонина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения11.06.1901 ст.
Дата смерти19.08.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1901 ст.
Крещение
11.06.1901 ст.
Восприемники: Алексей Маркелович Васильев и девица Христина Епифановна Васильева.
Смерть
19.08.1901 ст.
Запись № 12 о смерти 19 августа 1901 года дочери уволенного в запас армии рядового из крестьян с. Верх-Чиковского Гаврила Маркеловича Васильева – Антонины. Умерла в 2.5 месяца от поноса.
Похороны
21.08.1901 ст.
Приобщена в церкви. Похоронена на кладбище села Верх-Чиковского.