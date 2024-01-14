Винокурова (Клоченко) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова (Клоченко) Нина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1953

Отец: Клоченко Яков Митрофанович

Мать: Клоченко Ольга Яковлевна

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