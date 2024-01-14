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Винокурова (Клоченко) Нина Яковлевна
Винокурова (Клоченко) Нина Яковлевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.01.1953
Пол
Женский
Отец
Клоченко Яков Митрофанович
1910 г.р.
Мать
Клоченко (Мозгольд) Ольга Яковлевна
1924 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1953
Отец:
Клоченко Яков Митрофанович
Мать:
Клоченко Ольга Яковлевна
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