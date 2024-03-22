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Анна Захарова

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Захар Спиридонов

Мать: Агриппина Лукьянова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Солманида Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Катерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Абрам Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Кондратьев

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кондратьев

Смерть
Неизвестно
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