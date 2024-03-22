Анна Захарова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Захар Спиридонов
Мать: Агриппина Лукьянова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Солманида Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Катерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Абрам Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Рождение ребёнка
1799
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Кондратьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кондратьев
Смерть
Неизвестно