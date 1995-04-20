Гущина (Кожевникова) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1904
Дата смерти20.04.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1904
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сенкова Алла Яковлевна
Отец ребёнка: Гущин Яков Иосифович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Яков Иосифович
Рождение ребёнка
10.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Яков Иосифович
г. Семенов, Нижегородская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Яков Иосифович
Смерть
20.04.1995