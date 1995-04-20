Гущина (Кожевникова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Кожевникова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1904

Дата смерти

20.04.1995

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

1863 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1904

Отец: Кожевников Алексей Максимович

Мать: Кожевникова Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сенкова Алла Яковлевна

Отец ребёнка: Гущин Яков Иосифович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Яков Иосифович

Рождение ребёнка
10.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Яков Иосифович

г. Семенов, Нижегородская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Яков Иосифович

Смерть
20.04.1995
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