Виленкин Александр Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Виленкин Ричард Александрович
Мать ребёнка: Виленкина Ольга Васильевна
г Чарджоу
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виленкина Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно