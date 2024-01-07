Виленкин Александр Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виленкин Александр Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Виленкин Ричард Александрович

Мать ребёнка: Виленкина Ольга Васильевна

г Чарджоу
Развод
Неизвестно

Жена: Виленкина Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виленкина Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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