Кузнецов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1067
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1067
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кузнецова Людмила
Рождение ребёнка
18.02.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности