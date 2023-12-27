Кузнецов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1067

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1947 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1067

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кузнецова Людмила

Рождение ребёнка
18.02.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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