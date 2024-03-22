Ланин Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанин Василий Васильевич

Ланин Василий Васильевич

Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Крещение
10.05.1830
Вознесенская церковь, Зарайск, Россия
зарайский мещанин Емелиан Емелианов Савичев крестил дочь Александру | Восприемники: восприемник Александры Емельяновны Савичевой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close