Ланин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
10.05.1830
Вознесенская церковь, Зарайск, Россия
зарайский мещанин Емелиан Емелианов Савичев крестил дочь Александру | Восприемники: восприемник Александры Емельяновны Савичевой
Смерть
Неизвестно