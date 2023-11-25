Трушкеев Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1992
Дочь: Космеда Дарья Игоревна
Мать ребёнка: Трушкеева Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
10.12.2007
Сын: Трушкеев Илья Александрович
Мать ребёнка: Трушкеева Ольга Владимировна
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно