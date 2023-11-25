Трушкеев Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкеев Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1992

Дочь: Космеда Дарья Игоревна

Мать ребёнка: Трушкеева Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
10.12.2007

Сын: Трушкеев Илья Александрович

Мать ребёнка: Трушкеева Ольга Владимировна

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушкеева Ольга Владимировна

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