Дубаева (Пермякова) (Пермякова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987
Отец: Пермяков Александр
Мать: Пермякова Людмила
Бракосочетание
11.06.2011
Муж: Дубаев Роман
Рождение ребёнка
05.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубаев Роман
Рождение ребёнка
29.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дубаев Роман