Дубаева (Пермякова) (Пермякова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубаева (Пермякова) (Пермякова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1987

Отец: Пермяков Александр

Мать: Пермякова Людмила

Бракосочетание
11.06.2011

Муж: Дубаев Роман

Рождение ребёнка
05.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубаев Роман

Рождение ребёнка
29.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дубаев Роман

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