Школьник Елена Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1970
Отец: Ладнев Борис Михайлович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1993
Дочь: Школьник Элина Львовна
Отец ребёнка: Школьник Лев Анатольевич
Рождение ребёнка
08.08.1994
Отец ребёнка: Школьник Лев Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно