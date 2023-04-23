Школьник Елена Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Школьник Елена Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1970

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1970 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1970

Отец: Ладнев Борис Михайлович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.1993

Дочь: Школьник Элина Львовна

Отец ребёнка: Школьник Лев Анатольевич

Рождение ребёнка
08.08.1994

Сын: Школьник Вадимир Львович

Отец ребёнка: Школьник Лев Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Школьник Лев Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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