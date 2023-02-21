Белканов Сергей Рудольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1991
Дочь: Белканова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.04.1993
Сын: Белканов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности