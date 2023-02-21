Белканов Сергей Рудольфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белканов Сергей Рудольфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЭМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1991

Дочь: Белканова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.04.1993

Сын: Белканов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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