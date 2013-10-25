Краснов Юрий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснов Юрий Валентинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.2013

Дочь: Краснова Евгения Юрьевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.08.2016

Сын: Краснов Денис Юрьевич

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Бракосочетание
Неизвестно

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