Краснов Юрий Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.2013
Дочь: Краснова Евгения Юрьевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.08.2016
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности