Куранова Евдокия Петровна
Место рождения
Дата рождения16.02.1910 ст.
Дата смерти22.06.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.02.1910 ст.
Отец: Куранов Петр Андреевич
Близнецы Василий и Евдокия Восприемники: мещанин Владимир Васильевич Афанасьев и казачка Мария Ивановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 12 номер 27
Смерть
22.06.1910 ст.
Умерла от катара кишок в возрасте 10 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-71 файл 21 номер 40