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Куранова Евдокия Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.02.1910 ст.

Дата смерти

22.06.1910 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1878 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1910 ст.

Отец: Куранов Петр Андреевич

Мать: Куранова Зиновия Петровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Близнецы Василий и Евдокия Восприемники: мещанин Владимир Васильевич Афанасьев и казачка Мария Ивановна Куранова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 12 номер 27
Смерть
22.06.1910 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от катара кишок в возрасте 10 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-71 файл 21 номер 40
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