Кулагин Иван Михайлович 23.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кулагин Иван Михайлович

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Место рождения

Воробьевка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

23.06.1928

Дата смерти

05.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1928

Отец: Кулагин Михаил Николаевич

Мать: Кулагина (Капитонова) Матрёна Александровна

Воробьевка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулагина (Дрюкина) Антонина Матвеевна

Бракосочетание
17.11.1952

Жена: Кулагина (Дрюкина) Антонина Матвеевна

посёлок Кургановка, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.05.1956

Сын: Кулагин Александр Иванович

Мать ребёнка: Кулагина (Дрюкина) Антонина Матвеевна

Спирово, Спировский район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.03.1960

Сын: Кулагин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Кулагина (Дрюкина) Антонина Матвеевна

Спирово, Спировский район, Тверская область
Смерть
05.08.2004
Ржев, город Ржев, Тверская область

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