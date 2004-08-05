Кулагин Иван Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.06.1928
Дата смерти05.08.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1952
посёлок Кургановка, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.05.1956
Сын: Кулагин Александр Иванович
Мать ребёнка: Кулагина (Дрюкина) Антонина Матвеевна
Рождение ребёнка
12.03.1960
Сын: Кулагин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Кулагина (Дрюкина) Антонина Матвеевна
Смерть
05.08.2004
Ржев, город Ржев, Тверская область