Мурзина (Кузнецова) Матерна Иванова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Кузнецова) Матерна Иванова

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы Зайковского погоста

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы Зайковского погоста
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Мурзин) Марфа Кирилова

Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Рождение ребёнка
1744

Дочь: (Мурзина) Ирина Кирилова

Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Рождение ребёнка
1748

Сын: Мурзин Федор Кирилов

Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Рождение ребёнка
1750

Сын: Мурзин Павел Кириллов

Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Мурзин) Авдотья Кирилова

Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Мурзин) Наталья Кирилова

Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Рождение ребёнка
1757

Сын: Мурзин Захар Кирилов

Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мурзин Тит Кирилов

Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев

Смерть
Неизвестно

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