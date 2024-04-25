Мурзина (Кузнецова) Матерна Иванова
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы Зайковского погоста
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы Зайковского погоста
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Мурзин) Марфа Кирилова
Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев
Рождение ребёнка
1744
Дочь: (Мурзина) Ирина Кирилова
Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев
Рождение ребёнка
1748
Сын: Мурзин Федор Кирилов
Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев
Рождение ребёнка
1753
Дочь: (Мурзин) Авдотья Кирилова
Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Мурзин) Наталья Кирилова
Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев
Рождение ребёнка
1757
Сын: Мурзин Захар Кирилов
Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мурзин Тит Кирилов
Отец ребёнка: Мурзин Кирик (Л) Матвеев
Смерть
Неизвестно