Гурова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.07.2006
Сын: Колотилкин Егор Сергеевич
Отец ребёнка: Колотилкин Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
13.05.2011
Сын: Колотилкин Савелий Сергеевич
Отец ребёнка: Колотилкин Сергей Анатольевич