Гурова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурова Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1986

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колотилкин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
12.07.2006

Сын: Колотилкин Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Колотилкин Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
13.05.2011

Сын: Колотилкин Савелий Сергеевич

Отец ребёнка: Колотилкин Сергей Анатольевич

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