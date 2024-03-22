Дьяконова (Хлебникова) Нина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1941
Дочь: Дьяконова Людмила Пантелеевна
Отец ребёнка: Дьяконов Пантелей Иванович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дьяконов Виктор Пантелеевич
Отец ребёнка: Дьяконов Пантелей Иванович
Смерть
Неизвестно