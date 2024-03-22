Дьяконова (Хлебникова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дьяконова (Хлебникова) Нина

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Место рождения

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх-Ирмень, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.06.1941

Дочь: Дьяконова Людмила Пантелеевна

Отец ребёнка: Дьяконов Пантелей Иванович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дьяконов Виктор Пантелеевич

Отец ребёнка: Дьяконов Пантелей Иванович

Смерть
Неизвестно
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