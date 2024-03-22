Сало Пётр Филиппович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1922
Сын: Сало Григорий
Мать ребёнка: Сало Мария Михайловна
Рождение ребёнка
17.08.1940
Дочь: Ягнён Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Сало Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сало Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно