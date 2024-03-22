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Сало Пётр Филиппович

Место рождения

Боевое

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1922 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Сало Григорий

Мать ребёнка: Сало Мария Михайловна

Рождение ребёнка
17.08.1940

Дочь: Ягнён Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Сало Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сало Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сало Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сало Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сало Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сало Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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