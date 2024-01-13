Ахтулов Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахтулов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтулов Анатолий
Мать ребёнка: Ахтулова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтулов Владимир
Мать ребёнка: Ахтулова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахтулова Галина
Мать ребёнка: Ахтулова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахтулова Татьяна
Мать ребёнка: Ахтулова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахтулов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ахтулова Александра
Смерть
Неизвестно