Шевелев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Шевелев Дмитрий
Мать: Шевелев Васса Василиса
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шевелев Илья
Мать ребёнка: Шевелев Устинья
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Шевелев Устинья
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шевелев Трофим
Мать ребёнка: Шевелев Устинья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Домна
Мать ребёнка: Шевелев Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевелев Фёдор
Мать ребёнка: Шевелев Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелев Устинья
Смерть
Неизвестно