Шевелев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевелев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Шевелев Дмитрий

Мать: Шевелев Васса Василиса

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шевелев Илья

Мать ребёнка: Шевелев Устинья

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Шевелев Устинья

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шевелев Трофим

Мать ребёнка: Шевелев Устинья

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Домна

Мать ребёнка: Шевелев Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевелев Фёдор

Мать ребёнка: Шевелев Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелев Устинья

Смерть
Неизвестно
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