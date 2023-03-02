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Шеметов Михаил

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Место рождения

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

27.10.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906

Отец: Шеметов Николай

Мать: Шеметов Федосья

Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Шеметова Анна

Мать ребёнка: Шеметова Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеметова Евгения

Смерть
Неизвестно
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