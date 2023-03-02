Шеметов Михаил
Место рожденияПосёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения27.10.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1906
Отец: Шеметов Николай
Мать: Шеметов Федосья
Посёлок Александровский станица Николаевская Верхнеуральского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Шеметова Анна
Мать ребёнка: Шеметова Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеметова Евгения
Смерть
Неизвестно