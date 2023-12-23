Лукиянов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Лукиянова Мария Степановна
Мать ребёнка: Лукиянова Арина
Запрудье, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.03.1909
Дочь: Александра Степановна
Мать ребёнка: Лукиянова Арина
Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукиянова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Лукиянова Арина
Смерть
Неизвестно