Лукиянов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукиянов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Лукиянова Мария Степановна

Мать ребёнка: Лукиянова Арина

Запрудье, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.03.1909

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Лукиянова Арина

Собинка, Собинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукиянова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Лукиянова Арина

Смерть
Неизвестно
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