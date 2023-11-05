Басалаев Фома Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Басалаев Иван Киприянович
Рождение ребёнка
1672
Рождение ребёнка
1672
Сын: Басалаев Нефёд Фомич
Рождение ребёнка
1680
Рождение ребёнка
1702
Сын: Басалаев Антон Фомич
Рождение ребёнка
1707
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басалаев Пётр Фомич
Смерть
Неизвестно