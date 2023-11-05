Басалаев Фома Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басалаев Фома Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басалаев Иван Киприянович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Басалаев Ермолай Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1672

Сын: Басалаев Нефёд Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1680

Сын: Басалаев Елисей Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Басалаев Антон Фомич

Мать ребёнка: не указана

Милофаново, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Басалаев Сергей Фомич

Мать ребёнка: не указана

Милофаново, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басалаев Пётр Фомич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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