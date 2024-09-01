Ешерова Бэла Хасиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ешерова Бэла Хасиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ешеров Хасин Шугаибович

Мать: Носова Мария Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трухин Максим Константинович

Отец ребёнка: Трухин Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трухина Ксения Константиновна

Отец ребёнка: Трухин Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухин Константин

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