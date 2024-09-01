Ешерова Бэла Хасиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ешеров Хасин Шугаибович
Мать: Носова Мария Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трухин Максим Константинович
Отец ребёнка: Трухин Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трухина Ксения Константиновна
Отец ребёнка: Трухин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трухин Константин