Хабарова Вера Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хабаров Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Хабаров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Хабаров Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Хабаров Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Хабаров Михайло Алексеевич
Отец ребёнка: Хабаров Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно