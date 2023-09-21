Хабарова Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабарова Вера Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Хабаров Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Хабаров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Хабаров Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Хабаров Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Хабаров Михайло Алексеевич

Отец ребёнка: Хабаров Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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