Хлестунова Акилина Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлестунова Акилина Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1915 ст.

Дочь: Хлестунова Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Хлестунов Матвей Маркович

Россошь, Россошанский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлестунов Матвей Маркович

Смерть
Неизвестно
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