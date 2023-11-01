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(Пыжева) Прасковия Карповна
(Пыжева) Прасковия Карповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1779
Пол
Женский
Отец
Пыжев Карп Харитонович
1749 г.р.
Мать
Евдокия Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Пыжев Карп Харитонович
Мать:
Евдокия Павловна
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