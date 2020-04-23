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Злотников Эдуард Аркадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1937

Дата смерти

23.04.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1974

Сын: Злотников Кирилл Эдуардович

Мать ребёнка: Злотникова Светлана Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злотникова Светлана Петровна

Смерть
23.04.2020
Хорошево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд
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