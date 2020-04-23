Злотников Эдуард Аркадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1937
Дата смерти23.04.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1974
Сын: Злотников Кирилл Эдуардович
Мать ребёнка: Злотникова Светлана Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.04.2020
Хорошево, Троицко-Голенищевская волость, Московский уезд