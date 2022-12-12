Нестеренко Борис Павлович
Место рождения
Дата рождения25.04.1931
Дата смерти17.11.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1931
Бракосочетание
01.09.1950
Рождение ребёнка
05.01.1952
Дочь: Греб Лилия Борисовна
Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Петровна
Рождение ребёнка
22.08.1954
Дочь: Воробьева Нина Борисовна
Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Петровна
Рождение ребёнка
31.03.1957
Сын: Нестеренко Иван Борисович
Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Петровна
Смерть
17.11.1987
Алейск, город Алейск, Алтайский край