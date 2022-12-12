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Нестеренко Борис Павлович

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Место рождения

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

25.04.1931

Дата смерти

17.11.1987

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1931

Отец: Нестеренко Павел Петрович

Мать: Нестеренко Лукерья Петровна

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
01.09.1950

Жена: Нестеренко Лидия Петровна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
05.01.1952

Дочь: Греб Лилия Борисовна

Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Петровна

Рождение ребёнка
22.08.1954

Дочь: Воробьева Нина Борисовна

Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Петровна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.03.1957

Сын: Нестеренко Иван Борисович

Мать ребёнка: Нестеренко Лидия Петровна

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
17.11.1987
Алейск, город Алейск, Алтайский край
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