Игнатьева Дарья Васильевна
Место рожденияDmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти10.09.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1839
Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1858
Сын: Игнатьев Тимофей Асекритович
Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич
Рождение ребёнка
1870
Сын: Игнатьев Василий Асекритович
Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич
Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Игнатьева Наталья Асекритовна
Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Игнатьева Евдокия Асекритовна
Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Игнатьев Алексей Асекритович
Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.09.1901
Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia