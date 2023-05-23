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Игнатьева Дарья Васильевна

Место рождения

Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

10.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

ВС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1858

Сын: Игнатьев Тимофей Асекритович

Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Игнатьев Василий Асекритович

Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич

Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Игнатьева Наталья Асекритовна

Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Игнатьева Евдокия Асекритовна

Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Игнатьев Алексей Асекритович

Отец ребёнка: Игнатьев Асекрит Игнатьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.09.1901
Dmitrievka, Pervomaysky District, Yaroslavl Oblast, Russia
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