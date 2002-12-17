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Тращенко Андрей Андреевич
Тращенко Андрей Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.12.2002
Пол
Мужской
Отец
Тращенко Андрей Анатольевич
1965 г.р.
Мать
Шайкина Лариса Геннадьевна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2002
Отец:
Тращенко Андрей Анатольевич
Мать:
Шайкина Лариса Геннадьевна
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