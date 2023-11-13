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Арский Николай Никифорович

Место рождения

Саратовской губернии

Дата рождения

Вычислено 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1796 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратовской губернии
Списки ссыльных и приписанных к Боготольскому винокуренному заводу за 1828 год Арской Николай Никифорович - 56 (1772) с 20.05.1814 лицом чист, глаза серые, волосы темно-русые По письменному виду п... Показать все
Рождение ребёнка
1820

Сын: Арский Степан Николаевич

Мать ребёнка: Арская Василиса Ивановна

Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1821

Сын: Арский Петр Николаевич

Мать ребёнка: Арская Василиса Ивановна

предположительно Боготольский завод
Рождение ребёнка
1823

Сын: Арский Афиноген Николаевич

Мать ребёнка: Арская Василиса Ивановна

Боготольская волость село Итатское или Боготольский завод
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арская Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
Боготол, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
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