Арский Николай Никифорович
Место рожденияСаратовской губернии
Дата рожденияВычислено 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1772
Саратовской губернии
Списки ссыльных и приписанных к Боготольскому винокуренному заводу за 1828 год Арской Николай Никифорович - 56 (1772) с 20.05.1814 лицом чист, глаза серые, волосы темно-русые По письменному виду п... Показать все
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Арская Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Арская Василиса Ивановна
предположительно Боготольский завод
Рождение ребёнка
1823
Сын: Арский Афиноген Николаевич
Мать ребёнка: Арская Василиса Ивановна
Боготольская волость село Итатское или Боготольский завод
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арская Василиса Ивановна
Смерть
Неизвестно