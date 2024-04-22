Бусыгина (Бурдина) Ирина Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Бракосочетание
26.01.1887 ст.
Рождение ребёнка
16.12.1887 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
18.07.1889
Дочь: Анна Дмитиревна
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
06.09.1891 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.
Дочь: Иустина Дмитриевна
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
20.06.1901 ст.
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
25.11.1903 ст.
Сын: Бусыгин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
23.03.1906 ст.
Сын: Бусыгин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Рождение ребёнка
27.08.1908 ст.
Дочь: Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич
Смерть
Неизвестно