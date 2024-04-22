Бусыгина (Бурдина) Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина (Бурдина) Ирина Георгиевна

Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
26.01.1887 ст.

Муж: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.12.1887 ст.

Сын: Бусыгин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.07.1889

Дочь: Анна Дмитиревна

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.09.1891 ст.

Сын: Бусыгин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.09.1896 ст.

Дочь: Иустина Дмитриевна

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.06.1901 ст.

Сын: Бусыгин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.11.1903 ст.

Сын: Бусыгин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
23.03.1906 ст.

Сын: Бусыгин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.08.1908 ст.

Дочь: Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Бусыгин Дмитрий Минеевич

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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