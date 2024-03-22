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Морев Алексей Степанович

Место рождения

Есюнино, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Морев Степан Игнатьевич

Мать: Морева Анна Григорьевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
28.01.1883 ст.

Жена: Морева Александра Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Морев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Морева Александра Яковлевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Павла Алексеевна

Мать ребёнка: Морева Александра Яковлевна

Есюнино, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1916
Есюнино, Шуйский район, Северный край
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