Морев Алексей Степанович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: Морев Степан Игнатьевич
Мать: Морева Анна Григорьевна
Бракосочетание
28.01.1883 ст.
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Морев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Морева Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Павла Алексеевна
Мать ребёнка: Морева Александра Яковлевна
Смерть
После 1916