Фирсова (Артемовна) Ксения (Аксинья)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.09.1912
Сын: Фирсов Фёдор Филлоретович
Отец ребёнка: Фирсов Филлорет (Филарет)
Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, х. Мостовский
Колхозник из крестьян. Закончил 4 класса школы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гудкова Мария Филлоретовна
Отец ребёнка: Фирсов Филлорет (Филарет)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Филлоретовна
Отец ребёнка: Фирсов Филлорет (Филарет)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно