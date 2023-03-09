Фирсова (Артемовна) Ксения (Аксинья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирсова (Артемовна) Ксения (Аксинья)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.09.1912

Сын: Фирсов Фёдор Филлоретович

Отец ребёнка: Фирсов Филлорет (Филарет)

Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, х. Мостовский
Колхозник из крестьян. Закончил 4 класса школы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гудкова Мария Филлоретовна

Отец ребёнка: Фирсов Филлорет (Филарет)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Филлоретовна

Отец ребёнка: Фирсов Филлорет (Филарет)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Филлорет (Филарет)

Смерть
Неизвестно
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