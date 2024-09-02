Ронжина (Солдатова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Солдатов Яков Удельный Крестьянин Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ронжина) Елена
Отец ребёнка: Ронжин Аникий
Ронжин
Рождение ребёнка
1926
Сын: Ронжин Михаил Лейтенант Аникович
Отец ребёнка: Ронжин Аникий
Рождение ребёнка
27.07.1934
Отец ребёнка: Ронжин Аникий
Ронжин
Смерть
Неизвестно
Ронжин