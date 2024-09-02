Ронжина (Солдатова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ронжина (Солдатова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Солдатов Яков Удельный Крестьянин Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ронжина) Елена

Отец ребёнка: Ронжин Аникий

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин
Рождение ребёнка
1926

Сын: Ронжин Михаил Лейтенант Аникович

Отец ребёнка: Ронжин Аникий

Рождение ребёнка
27.07.1934

Сын: Ронжин Василий Аникович

Отец ребёнка: Ронжин Аникий

Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин
Смерть
Неизвестно
Елатомка, Бугурусланский муниципальный район, Оренбургская область
Ронжин

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