Шестаков Дмитрий Владимирови
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шестаков Владимир Петрович
Бракосочетание
20.06.1853
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Шестакова Агафья Дмитриевна
Бракосочетание
1853
Жена: Шестакова Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шестаков Иовий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Шестакова Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ефимова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Шестакова Марья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Шестакова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ефимова
Смерть
Неизвестно