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Шестаков Дмитрий Владимирови

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шестаков Владимир Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.06.1853

Жена: Шестакова Елизавета Ефимова

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Шестакова Агафья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
1853

Жена: Шестакова Дарья Петровна

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Шестаков Иовий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Шестакова Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ефимова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Шестакова Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Шестакова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Шестакова Елизавета Ефимова

Смерть
Неизвестно
Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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