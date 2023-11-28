Романцева (Гудкова) Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.11.1917
Отец ребёнка: Романцев Семен Григорьевич
Рождение ребёнка
14.02.1920
Дочь: Романцева Антонина Семеновна
Отец ребёнка: Романцев Семен Григорьевич
Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно