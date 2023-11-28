Романцева (Гудкова) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романцева (Гудкова) Марфа Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1917

Сын: Романцева Петр Семенович

Отец ребёнка: Романцев Семен Григорьевич

Рождение ребёнка
14.02.1920

Дочь: Романцева Антонина Семеновна

Отец ребёнка: Романцев Семен Григорьевич

Андреевка, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романцев Семен Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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