Сулима Руслан Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сулима Руслан Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сулима Людмила Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулима Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.01.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сулима Людмила Дмитриевна

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