Сулима Руслан Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сулима Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.01.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сулима Людмила Дмитриевна