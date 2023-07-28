Васильченко (Незимова) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.06.1901
Дочь: Васильченко Мария Павловна
Отец ребёнка: Васильченко Павел Петрович
Рождение ребёнка
20.12.1904
Сын: Васильченко Петр Павлович
Отец ребёнка: Васильченко Павел Петрович
Рождение ребёнка
13.12.1906
Дочь: Васильченко Ульяна Павловна
Отец ребёнка: Васильченко Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно