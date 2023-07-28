Васильченко (Незимова) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильченко (Незимова) Елена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1901

Дочь: Васильченко Мария Павловна

Отец ребёнка: Васильченко Павел Петрович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
20.12.1904

Сын: Васильченко Петр Павлович

Отец ребёнка: Васильченко Павел Петрович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.12.1906

Дочь: Васильченко Ульяна Павловна

Отец ребёнка: Васильченко Павел Петрович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Павел Петрович

Смерть
Неизвестно
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