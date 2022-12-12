Горбачёва Матрёна Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Матрёна Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1909

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Фёдорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.06.1911

Дочь: Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Фёдорович

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Пётр Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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