Горбачёва Матрёна Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1909
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
09.06.1911
Дочь: Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Горбачёв Пётр Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно