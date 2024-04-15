Будаков Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Будаков Федор Кондратьевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Пелагея Максимовна
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Прасковья Максимовна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аграфена Максимовна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Будаков Сергей Максимович
Место жительства
С 1846
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1848
Сын: Будаков Николай Максимович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
16.03.1864 ст.
Дочь: Дарья Максимовна
Мать ребёнка: Будакова Марина Яковлевна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBF-3?i=762&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно