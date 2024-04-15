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Будаков Максим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Будаков Федор Кондратьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Пелагея Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Будаков Федот Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аграфена Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Будаков Сергей Максимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1846
Кровное, Сумська область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-... Показать все
Место жительства
До 1846
Березуцкое, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Переведены одного владения Курской губернии Льговского уезда из деревни Березуцкой Будасова (тоже что на Ломне) в село Кровное | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903... Показать все
Рождение ребёнка
1848

Сын: Будаков Николай Максимович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение ребёнка
16.03.1864 ст.

Дочь: Дарья Максимовна

Мать ребёнка: Будакова Марина Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQBF-3?i=762&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Татьяна Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будакова Марина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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