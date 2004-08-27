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Красильников Александр Русланович
Красильников Александр Русланович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.2004
Пол
Мужской
Отец
Красильников Руслан Викторович
1966 г.р.
Мать
Красильникова (Евтодиенко) Ольга Васильевна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.2004
Отец:
Красильников Руслан Викторович
Мать:
Красильникова Ольга Васильевна
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