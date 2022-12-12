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Петряшов Кузьма Алексеевич

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Место рождения

Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Призыв на военную службу
13.11.1939
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://foto.pamyat-naroda.ru/view/41206741
Место жительства
01.06.1946
Спицыно, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Пенсионное дело ВУЦА ф. 13, оп 16, д. 110, листов 6 Даты: 18.11.1943-01.06.1946
Смерть
Неизвестно
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