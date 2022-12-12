Петряшов Кузьма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
13.11.1939
Кичменгский Городок, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://foto.pamyat-naroda.ru/view/41206741
Место жительства
01.06.1946
Пенсионное дело ВУЦА ф. 13, оп 16, д. 110, листов 6 Даты: 18.11.1943-01.06.1946
Смерть
Неизвестно