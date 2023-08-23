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Власенко Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Власенко Филипп

Мать: Власенко Мария

Военная служба
1939
Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
в РККА с 1939 года Место призыва: Климовский РВК, Орловская обл., Климовский р-н Место службы: 23 ждбр
Военная награда
08.11.1944
Орден красной звезды
Подвиг
24.11.1944
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Власенко Александра Васильевна

Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Присвоено звание "Ефрейтор"
Смерть
Неизвестно
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