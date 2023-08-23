Власенко Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Власенко Филипп
Мать: Власенко Мария
Военная служба
1939
Климово, Климовский муниципальный район, Брянская область
в РККА с 1939 года Место призыва: Климовский РВК, Орловская обл., Климовский р-н Место службы: 23 ждбр
Военная награда
08.11.1944
Орден красной звезды
Подвиг
24.11.1944
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Власенко Александра Васильевна
Получение воинского звания/чина
Неизвестно
Присвоено звание "Ефрейтор"
Смерть
Неизвестно