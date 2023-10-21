(Едрёнкина) Александра Алексеевна
Место рожденияд. Старая Александровка, Уфимского района
Дата рождения1926
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1947
Сын: Устюгов 1 Павел Михаилович
Отец ребёнка: Устюгов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: 3 Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Устюгов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Устюгов Михаил
д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устюгов Михаил
Смерть
1989