(Едрёнкина) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Едрёнкина) Александра Алексеевна

Место рождения

д. Старая Александровка, Уфимского района

Дата рождения

1926

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Едрёнкин Алексей Захарович

Мать: Едрёнкина Ульяна Игнатьевна

д. Старая Александровка, Уфимского района
Рождение ребёнка
1947

Сын: Устюгов 1 Павел Михаилович

Отец ребёнка: Устюгов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: 3 Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Устюгов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Устюгов Михаил

д. Старая Александровка, Уфимского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устюгов Михаил

Смерть
1989
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