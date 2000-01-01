Ferderer Marianna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ferderer Marianna

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ferderer Jacob

Отец ребёнка: Ferderer Valentine

Рождение ребёнка
1906

Сын: Ferderer Harry Eranimus

Отец ребёнка: Ferderer Valentine

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ferderer Carl Michael

Отец ребёнка: Ferderer Valentine

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ferderer Thomas

Отец ребёнка: Ferderer Valentine

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Mcgirl Marie M

Отец ребёнка: Ferderer Valentine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Valentina J

Отец ребёнка: Ferderer Valentine

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ferderer John R

Отец ребёнка: Ferderer Valentine

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ferderer Valentine

Смерть
Неизвестно
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