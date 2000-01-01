Ferderer Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ferderer Jacob
Отец ребёнка: Ferderer Valentine
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Ferderer Valentine
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Ferderer Valentine
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ferderer Thomas
Отец ребёнка: Ferderer Valentine
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Mcgirl Marie M
Отец ребёнка: Ferderer Valentine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Valentina J
Отец ребёнка: Ferderer Valentine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ferderer John R
Отец ребёнка: Ferderer Valentine
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ferderer Valentine
Смерть
Неизвестно