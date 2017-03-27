Гуляева Виктория Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Виктория Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.2017

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2017

Отец: Гуляев Артем Олегович

Мать: Гуляева Анна Сергеевна

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