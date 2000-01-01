Исупова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупова Наталия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Исупов Иван Прокопивич

Отец ребёнка: Исупов Прокоп Доремидонтович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Исупов Прокоп Доремидонтович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Прокопьевна

Отец ребёнка: Исупов Прокоп Доремидонтович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исупов Прокоп Доремидонтович

Смерть
После 1834
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