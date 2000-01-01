Исупова Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Исупов Прокоп Доремидонтович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Исупов Прокоп Доремидонтович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Прокопьевна
Отец ребёнка: Исупов Прокоп Доремидонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1834