Бурнашов Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурнашов Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1985

Сын: Бурнашов Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Бурнашова Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
15.08.1989

Дочь: Бурнашова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Бурнашова Татьяна Юрьевна

Ковдор, Ковдорский район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурнашова Татьяна Юрьевна

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