Бурнашов Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.07.1985
Сын: Бурнашов Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Бурнашова Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
15.08.1989
Дочь: Бурнашова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Бурнашова Татьяна Юрьевна
Ковдор, Ковдорский район, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно